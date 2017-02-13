Тренер: хотел привести Роналду в «Ювентус», но Салас не перешёл в «Спортинг» Л

Итальянский тренер Джанни Ди Марцио рассказал, как хотел привести нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Нынешний футболист мадридского «Реала» защищал в то время цвета лиссабонского «Спортинга», являясь восходящей звездой мирового футбола. Для перехода Роналду в итальянский гранд было необходимо, чтобы нападающий бьянконери Марсело Салас согласился на переход в португальский клуб.
«Когда я работал в «Ювентусе», Роналду носил футболку с 18-м номером. Я сказал руководству и тренерскому штабу «Ювентуса», что Роналду после Марадоны будет лучшим футболистом мира. Я провёл переговоры, привёл Роналду в «Ювентус» в 2002 году, чтобы он подписал контракт. Однако Салас не согласился на рокировку. Так что «Ювентус» потерял Криштиану. Его агент Жорже Мендеш хорошо знает эту историю», — цитирует Ди Марцио EFE.