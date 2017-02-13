Карпин: капитанство Дзюбы в «Зените» и обсуждать не стоит — рутинная история

Экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал назначение воспитанника красно-белых нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита».
«Ну, если в «Зените» считают, что это нормально, — значит так и есть. Считаю ли я это нормальным? А почему нет-то? Люди внутри «Зенита» решили, что это правильное назначение. Ну и отлично! Вот вы считаете нормальным, что Карпин или Мостовой капитанили в «Сельте», Онопко — в других командах?
У нас в России вечно что-то придумывают. Придумывают — понимаете? Тот же Фигу переходит из «Барселоны» в «Реал» и становится капитаном Мадрида. Ничего, все довольны, болельщики «Реала» не возмущались его капитанством. И что? Всё нормально. Стал Дзюба капитаном — здорово. Чего в этом такого? Обычная, рутинная футбольная история, которую и обсуждать не стоит», — сказал Карпин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым.