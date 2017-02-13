Полузащитник «Ниццы»: Балотелли позволяет себе работать спустя рукава — это позо

Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик раскритиковал нападающего команды Марио Балотелли. По словам Эйссерика, итальянец утратил мотивацию.
«Это позор. Он великий игрок, но позволяет себе работать спустя рукава. Со стороны всё выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами. Это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», — приводит слова Эйссерика Football Italia.
Балотелли не был включён в состав «Ниццы» на матч 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2). Официальная причина отсутствия Марио — простуда.