Директор «Мордовии»: Дм. Черышев пошёл на уступки в вопросе размера компенсации

Директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил, что руководство пришло к компромиссу в вопросе размера компенсации за разрыв контракта с Дмитрием Черышевым, который был отправлен в отставку в конце января.
«Дмитрий Черышев подписал все документы 7 февраля. Мы пришли к компромиссу в вопросе размера компенсаций за разрыв контракта. Черышев согласился пойти на небольшие уступки. Он больше у нас не работает и претензий к нам не имеет», – сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.