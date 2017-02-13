Бен-Арфа – тренеру «ПСЖ»: вы слишком громко кричите, давайте играть

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа резко отреагировал на слова Хуана Карлоса Карседо, который является помощником главного тренера Унаи Эмери. После матча 25-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0) специалист в подтрибунном помещении хотел что-то сказать футболисту, но тот попросил его перестать кричать.
«Вы слишком громко кричите! Давайте играть», — сказал Бен-Арфа.
В матче с «Бордо» Бен-Арфа вышел на замену на 72-й минуте, но результативными действиями не отметился.
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