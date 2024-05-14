Гранат: руководству не стоит убирать Слишковича — после лета увидим более яркий «Спартак»

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о работе и. о. главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича.

«Я думаю, что в кубковой игре «Балтика» — «Спартак» нас ждёт интересный матч. Потому что это не самый главный финал, но его можно назвать полуфиналом Кубка России. Поэтому фаворита в такой игре не будет.

Я думаю, что руководству «Спартака» не стоит убирать Слишковича, потому что видно, что команда преобразилась. Тем более после чемпионата будет пауза, на сборах руководство «Спартака» может подработать состав под Слишковича. Поэтому, возможно, мы увидим ещё более яркую и лучшую команду после летней паузы под руководством Слишковича», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.