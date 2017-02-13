Вейналдум: игрокам «Ливерпуля» было больно от каждой плохой игры

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум признался, что игроки красных тяжело переживали недавнюю серию неудачных матчей.
«Нам было больно от каждой плохой игры и каждого плохого результата, но в футболе такое бывает, так что нужно просто идти дальше. Я не думаю, что на „Ливерпуле“ сказалось давление в связи с чемпионской гонкой, скорее дополнительный стресс пришёл откуда-то со стороны. Конечно же, трудно претендовать на титул, выдавая столь неудачные серии, но есть ещё второе, третье, четвёртое места. Надо просто финишировать как можно выше», — цитирует Вейналдума Sky Sports.