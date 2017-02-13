Аллегри: «Ювентус» станет легендой, если выиграет шестое скудетто подряд

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что главной целью команды в этом сезоне является завоевание шестого скудетто подряд.
«Самая главная задача для «Ювентуса» в этом сезоне – завоевать шестое скудетто подряд. Если нам это удастся, станем настоящими легендами. Сейчас команда сфокусирована только на этом, так как до матча с «Порту» в Лиге чемпионов ещё девять дней, а до полуфинала Кубка Италии с «Наполи» ещё далеко», — приводит слова Аллегри Goal.
После 24 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую следом «Рому» на семь очков.