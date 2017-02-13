Франк де Бур: Куман заслужил возглавить «Барселону»

Бывший игрок «Барселоны» и экс-наставник «Интера» Франк де Бур выразил мнение, что главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заслужил шанс возглавить «Барселону». Куман выступал за каталонцев по ходу игровой карьеры.
«Обычно если Куман приходит в какой-то клуб, то это надолго, потому что умеет работать на перспективу. Возможно, в его контракте есть пункт, по которому он может уйти из „Эвертона“, если получит предложение от „Барселоны“, потому что это всегда было его мечтой. Он сам говорил об этом, и он заслуживает работы в „Барселоне“. Но я надеюсь, что Рональд останется в „Эвертоне“ на несколько лет и добьётся с „ирисками“ успеха», — цитирует де Бура Goal.