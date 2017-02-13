«Барселона» может подписать Касереса в связи с травмой Алейкса Видаля

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес может продолжить карьеру в Испании. «Барселона» заинтересована в услугах футболиста и в ближайшее время начнёт с ним переговоры, информирует Tuttomercatoweb.
«Барселона» может подписать 29-летнего Касереса в связи с травмой защитника Алейкса Видаля, который выбыл на пять месяцев.
Касерес является свободным агентом после окончания контракта с «Ювентусом» летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в «Трабзонспор» и «Милан», но в каждом из случаев трансфер срывался.