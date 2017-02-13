РФС обязал «Томь» выплатить задолженности перед К. Погребняком и Голышевым

Палата по разрешению споров РФС обязала «Томь» выплатить бывшему форварду команды Кириллу Погребняку задолженность по трудовому договору и компенсацию за досрочное расторжение соглашения, сообщает пресс-служба организации.
Погребняк выступал за «Томь» с 2011 года, а нынешней зимой расторг контракт с клубом. По решению палаты по разрешению споров на «Томь» также наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры при погашении задолженности перед игроком.
Также палата обязала «Томь» погасить задолженности по зарплате за два месяца перед полузащитником Павлом Голышевым.