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РФС обязал «Томь» выплатить задолженности перед К. Погребняком и Голышевым

13 февраля 2017, понедельник. 19:16. Футбол
Палата по разрешению споров РФС обязала «Томь» выплатить бывшему форварду команды Кириллу Погребняку задолженность по трудовому договору и компенсацию за досрочное расторжение соглашения, сообщает пресс-служба организации.

Погребняк выступал за «Томь» с 2011 года, а нынешней зимой расторг контракт с клубом. По решению палаты по разрешению споров на «Томь» также наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры при погашении задолженности перед игроком.

Также палата обязала «Томь» погасить задолженности по зарплате за два месяца перед полузащитником Павлом Голышевым.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Томь Кирилл Погребняк Павел Голышев РФС
Новости. Футбол
13 февраля 2017, понедельник
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