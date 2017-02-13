Мальчику подарили дом за помощь в спасении 6 человек из самолёта «Шапекоэнсе»

Йохану Рамиресу, благодаря которому удалось спасти шестерых человек из разбившегося самолёта с представителями бразильского клуба «Шапекоэнсе», подарили дом, сообщает The Sun.
15-летний мальчик одним из первых прибыл на место авиакатастрофы. Теперь юноша, который до этого проживал со своим отцом в маленькой хижине, будет проживать в новом доме, который помогли построить волонтёры в благодарность за храбрость подростка. Новый дом окрашен в цвета бразильского клуба.
Авиакатастрофа случилась 29 ноября в Колумбии. Из 77 человек, находившихся на борту самолёта, выжили только шестеро, в числе которых три футболиста.