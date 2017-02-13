Бурлак: «Рубин» точил зуб и был хорошо мотивирован на «Спартак»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак после победы над «Спартаком» (4:2) в товарищеском матче подвёл итоги встречи.
«Мы немножко опоздали с приездом, была пробка, объезжали. Разминались всего 10-15 минут, поэтому начало немного провалили, первые минут 20. Потом нашли свою игру. Считаю, что был довольно неплохой матч. Понятно, что «Спартак» много моментов тоже создал, но это сборы. Плюс поле не очень хорошего качества. Главное, что мы выиграли. Всегда приятно выигрывать, тем более в последнем матче чемпионата мы им очень обидно проиграли. Зуб точили на них и вышли с хорошей мотивацией. Тренер нас приободрил, нашёл нужные слова, и мы сыграли хороший матч.
Понятно, что набираем кондиции, но ещё лёгкости как таковой не чувствуется. Были довольно сложные нагрузки в последние дни, 16 дней сбор, я уже устал от Ткачука в номере. Хорошо, что сейчас будет небольшая разгрузка, два-три дня выходных после завтрашней игры. Потом заключительный сбор шесть дней — и готовимся к старту», – цитирует Бурлака пресс-служба «Рубина».