А. Кержаков верит, что «Зенит» сможет догнать «Спартак» в РФПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил надежду, что петербургская команда сможет догнать «Спартак» в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги и стать по итогам сезона чемпионом.
«Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист «Зенита», чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге», — приводит слова Кержакова официальный сайт сине-бело-голубых.
После 17 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.