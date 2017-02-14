Каррагер: «Тоттенхэм» похож на «Лидс» — отличный клуб, который ничего не выиграл

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер, который работает экспертом на телевидении, сравнил нынешний «Тоттенхэм Хотспур » с «Лидсом» сезона-2000/01. Тогда «павлины» дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
«Я так был разочарован игрой «шпор» в матче с «Ливерпулем» (0:2). «Тоттенхэм» показал то, что демонстрировал 10-15 лет назад. Это не та команда, которую создал Почеттино.
Я говорю об этом, потому что являюсь поклонником этого тренера и его команды. Не хочу запомнить их как команду, которая в течение следующих 18 месяцев или двух лет ничего не выиграет.
Я вижу слишком часто, как они проваливаются в играх против «больших» клубов, как это было 20 лет назад. Это вопрос веры в себя? Это что-то иное из ментальной плоскости?
Если это не изменится, то они станут как «Лидс», фантастический «Лидс», который доходил до полуфинала Лиги чемпионов, но так ничего и не выиграл», — цитирует Каррагера Sky Sports.