Серхио Каналес: мне помогли встать на ноги игроки «Реала» и семья

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Серхио Каналес, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», отметил, что чувствует себя счастливым человеком, продолжая играть в футбол. «Реал» приобрёл Каналеса в 18 лет, когда он защищал цвета сантандерского «Расинга». Однако молодому футболисту не везло, он получал одну травму за другой.
«Когда я переходил в «Реал», то никак не предполагал, что получу три такие тяжёлые травмы. Я видел многих, кто с одной травмой больше не мог играть в футбол. А я предпочитаю думать, что являюсь счастливым человеком, так как играю в футбол. Именно этого я и хотел с детских лет. Действительно, иногда думаю, что просто чудо то, что я продолжаю играть. Но мне помогли встать на ноги игроки «Реала» и семья», — приводит слова Каналеса Marca.