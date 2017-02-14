Мутко: Россия практически готова к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как Россия готова к проведению Кубка конфедераций, который будет проходить летом нынешнего года.
«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.
И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.