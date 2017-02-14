15 февраля стартуют экскурсионные туры по Арене ЦСКА, в ходе которых посетители пройдут путь футболистов от момента приезда на стадион до выхода на поле, увидят, где игроки готовятся к матчу и восстанавливаются после него, и, естественно, попадут в святая святых — раздевалку ЦСКА. Об этом говорится на официальном сайте «армейцев».
Посетители смогут посидеть на месте главного тренера в зале для пресс-конференций и в комфортабельном кресле владельца VIP-ложи, узнать интересные факты о строительстве и функционировании стадиона, историю старой «Песчанки», культового места для всех «армейских» болельщиков, и многое-многое другое о жизни любимого стадиона и клуба.
Более детальную информацию об экскурсионных турах вы найдёте тут.