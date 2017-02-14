Нигматуллин: жаль, «Челси» Конте не участвует в Лиге чемпионов

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов и признался, что жалеет об отсутствии «Челси», который не сумел пробиться в еврокубки по итогам прошлого сезона, а сейчас под руководством Антонио Конте лидирует в АПЛ.
«Я буду болеть за «Баварию», очень симпатизирую этому коллективу, даже на следующей неделе планирую посетить матч с «Гамбургом». Но вряд ли мюнхенцы добьются победы в турнире. На мой взгляд, «Бавария» Гвардиолы была сильнее, чем «Бавария» Анчелотти.
Кто фаворит? Всё те же испанцы. Жаль, «Челси» Антонио Конте не участвует в Лиге чемпионов, так бы навели шороху в плей-офф», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.