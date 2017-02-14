Романцев поучаствовал в представлении проекта Академии умного футбола «Наследие»

В Москве в учебном центре RMA прошло подписание меморандума между Академией умного футбола «Наследие» и португальской «Лейрией». Академию представлял Геннадий Морозов, экс-защитник «Спартака», а «Лейрию» — президент клуба Александр Толстиков.
Также одним из участников мероприятия стал экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев. Президент Академии «Наследие» Валерий Кечинов пропустил мероприятие в связи с болезнью.
Главной идеей проекта «Наследие» является создание детско-юношеских и любительских футбольных академий на базе общеобразовательных школ Москвы и области. Также обсуждалось внедрение методики тренировок для детей и юношей, активно применяемой в академии португальской «Лейрии». Организаторами проекта планируется проведение сборов на базе португальского клуба и футбольных турниров в России с приглашением португальских специалистов.