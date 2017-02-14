Сарри: единственное, чего я не потерплю в матчах с «Реалом», — страха

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле испанского гранда, ответная – 7 марта.
«Будем ли мы играть от обороны или в свой обычный футбол — риск будет в любом случае, поэтому причин отходить от привычного стиля не вижу. Мы должны быть собой, но понимать, что сражаемся с действующим чемпионом Европы. Нам важно понять, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с „Реалом“ на „Сантьяго Бернабеу“ будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом.
Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. „Реал“ привык побеждать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона. У нас уже были непростые матчи, например против „Бешикташа“ в Турции, но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле», — цитирует Сарри сайт УЕФА.