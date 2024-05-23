Беляев: когда мне исполнилось 17 лет, родители перестали работать. Обеспечиваю по сей день

Бывший защитник московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», рассказал о своих родителях — отец работает в такси и занимался перевозками, а мать была бухгалтером. Также он заявил, что с 17 лет обеспечивает родителей в финансовом плане.

— Кем работали ваши родители, когда вы росли?

— Папа отслужил в армии. Тоже был футболистом, играл во Второй лиге СССР. Профильного образования у него нет. Занимался перевозками, таксовал. Мама трудилась бухгалтером, доросла до высокой должности в московском филиале итальянской фирмы. Когда мне исполнилось 17 и я заиграл на высоком уровне, они перестали работать. Обеспечиваю их и по сей день, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.