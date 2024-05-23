«ПСЖ» предварительно договорился о покупке голкипера «Краснодара» Сафонова — источник

Футбольный клуб «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, клубы достигли устной договорённости, а сам Сафонов дал согласие на переезд в Париж. Отмечается, что в «Краснодаре» от комментариев по теме возможного перехода Матвея в «ПСЖ» отказались. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая — начале июня.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.