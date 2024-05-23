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«Монако» проявляет интерес к Матвею Сафонову — Transfermarkt

«Монако» проявляет интерес к Матвею Сафонову — Transfermarkt
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Футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову. Об этом сообщает Transfermarkt.

Напомним, ранее стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «Монако», за который выступает хавбек Александр Головин, занял второе место, набрав 67 очков.

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