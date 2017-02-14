Оддо: приношу извинения болельщикам «Пескары»

Бывший главный тренер «Пескары» Массимо Оддо принёс извинения болельщиками за неудачное выступление команды в нынешнем сезоне Серии А. Сегодня клуб объявил о том, что специалист оставил свой пост.
«Футбол часто приносит большую радость, незабываемые моменты и сильные эмоции. Именно за это мы и любим этот вид спорта. За годы в «Пескаре» мне посчастливилось испытать всё это. Я радовался с клубом и страдал вместе с ним. Это было великолепное путешествие, но оно закончилось сегодня после трудных месяцев, в течение которых я хотел помочь команде выполнить задачи. Я не смог это сделать, за что приношу извинения городу и болельщикам, которые всегда поддерживали команду», – написал Оддо в своём «инстаграме».
Оддо возглавил «Пескару» в мае 2015 года и вышел с командой в Серию А. После 24 туров «Пескара» занимает 20-е место, находясь в 13 очках от спасительной 17-й строчки.