Бускетс: «ПСЖ» переиграл «Барселону» тактически

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4).
«Возможно, 0:4 — это чересчур крупное поражение по такой игре. Дело не в том, что мы плохо настроились на матч. Просто „ПСЖ“ переиграл „Барселону“ тактически. Парижане были лучше нас во многих компонентах. Их план сработал. Мы готовились к несколько иной игре», — цитирует Бускетса Sport.es со ссылкой на телеканал TV3.
Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.