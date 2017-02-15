Ди Мария назван лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Барселона»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) по версии УЕФА.
Аргентинец, которому в день игры исполнилось 29 лет, стал автором двух голов. Он открыл счёт в матче на 18-й минуте, нанеся отличный по точности и силе удар со штрафного. А на исходе часа игры хавбек ушёл из-под опеки Хорди Альбы и из-за пределов штрафной классно пробил в левую девятку ворот «Барселоны».
Ди Мария стал шестым игроком, оформившим дубль в Лиге чемпионов в день рождения.
Посмотреть голы Анхеля можно здесь и здесь.