Маркиньос: «ПСЖ» знал, как нужно играть с «Барселоной»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу команды над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У нас молодая, но крепкая команда. Мы предстали единым коллективом. Знали, как нужно играть с „Барселоной“ и как использовать свои моменты. Сегодня все счастливы, но нельзя расслабляться, поскольку мы понимаем, насколько грозна „Барселона“ в родных стенах», — цитирует Маркиньоса L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.
Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.