Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, обыграв «Аталанту». Миранчук отыграл 31 минуту

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, обыграв «Аталанту». Миранчук отыграл 31 минуту
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч финала Кубка Италии проходивший на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречались «Аталанта» и «Ювентус». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу туринской команды.

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'    

Уже на четвёртой минуте игры «Ювентус» вышел вперёд благодаря голу нападающего Душана Влаховича, откликнувшегося на передачу Андреа Камбьязо. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса». На 72-й минуте игры Душан Влахович забил второй мяч, который позже был отменён системой VAR, обнаружившей в эпизоде с забитым мячом положение «вне игры». До свистка арбитра об окончании встречи счёт остался прежним.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и ещё не вышел на поле. На 59-й минуте он вышел на замену, сменив на поле Марио Пашалича, и отыграл 31 минуту.

Таким образом, «Ювентус» в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии.

Материалы по теме
Миранчук вышел в финале Кубка Италии и чуть не забил! Но «Ювентус» всё равно победил. LIVE
Live
Миранчук вышел в финале Кубка Италии и чуть не забил! Но «Ювентус» всё равно победил. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android