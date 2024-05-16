«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, обыграв «Аталанту». Миранчук отыграл 31 минуту

Завершился матч финала Кубка Италии проходивший на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречались «Аталанта» и «Ювентус». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу туринской команды.

Уже на четвёртой минуте игры «Ювентус» вышел вперёд благодаря голу нападающего Душана Влаховича, откликнувшегося на передачу Андреа Камбьязо. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса». На 72-й минуте игры Душан Влахович забил второй мяч, который позже был отменён системой VAR, обнаружившей в эпизоде с забитым мячом положение «вне игры». До свистка арбитра об окончании встречи счёт остался прежним.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и ещё не вышел на поле. На 59-й минуте он вышел на замену, сменив на поле Марио Пашалича, и отыграл 31 минуту.

Таким образом, «Ювентус» в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии.