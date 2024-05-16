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Защитник ЦСКА Дивеев: серия пенальти — это лотерея, её выиграл «Зенит»

Защитник ЦСКА Дивеев: серия пенальти — это лотерея, её выиграл «Зенит»
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение от «Зенита» в ответном финальном Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Не обыграли «Зенит», потому что «Зенит» выиграл серию пенальти. Это лотерея», — передает слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, победителя в противостоянии пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

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