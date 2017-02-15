Шустер считает, что голевая засуха Мюллера во многом обусловлена Анчелотти

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер проанализировал проблемы в игре нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера. У футболиста сборной Германии сбился прицел: Мюллер принял участие в 17 матчах Бундеслиги и отметился лишь 1 голом, а также 6 результативными передачами. Сам Шустер полагает, что это не в последнюю очередь обусловлено тактическими концепциями наставника немецкого гранда Карло Анчелотти.
«Мюллер – нападающий, но такой, который атакует и приближается к воротам соперника из глубины поля. Ему нужно пространство и свободные зоны, чтобы продемонстрировать свою быстроту и смекалку. А с Анчелотти у него такой возможности почти нет», — приводит слова Шустера Bild.