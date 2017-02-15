Фигу считает, что вылет «Реала» и «Барселоны» из 1/8 финала ЛЧ не будет провалом

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что к этим командам часто предъявляют завышенные требования. Фигу сказал это в ответ на вопрос о том, не будет ли провалом для «сливочных» и сине-гранатовых вылет по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Слова «провал» для футболистов не существует. Оно звучит слишком сильно и в большей степени используется СМИ. Игроки делают всё, чтобы побеждать, но ведь играют не только они, а ещё и соперники. А Лига чемпионов – самый сильный турнир. Для меня самого «Реал» и «Барселона» являются фаворитами в Лиге чемпионов», — цитирует Фигу Marca.
«Барселона» в первом матче 1/8 финала турнира проиграла на выезде «ПСЖ» со счётом 0:4. «Реалу» предстоит помериться силами с «Наполи», первая игра состоится 15 февраля на поле «сливочных».