Баллак считает, что «РБ Лейпциг» готов к серьёзным успехам

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак считает, что «РБ Лейпциг» уже готов для серьёзных успехов. Мысли Баллака обусловлены не в последнюю очередь и тем, что клуб обладает финансовыми возможностями.
«У «Лейпцига» есть финансы. Кроме того, основу для успехов там закладывают исключительной работой в клубной академии. Они хотят быть конкурентоспособными на самом высоком уровне в долгосрочной перспективе. И там уже готовы к участию в розыгрыше Лиги чемпионов. Я сам не думал, что они так быстро будут добиваться успехов», — цитирует Баллака Sport Bild.
«Лейпциг» стал откровением сезона в чемпионате Германии. Новичок Бундеслиги по итогам 20 туров с 42 очками занимает в турнирной таблице 2-е место.