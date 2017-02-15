«Тюмень» — «Динамо СПб» — стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала матча 2-го тура Кубка ФНЛ. В группе С «Тюмень» встречается с «Динамо СПб». Наставники обеих команд назвали фамилии футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
«Тюмень»: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Шляпкин, Павленко, Клёнкин, Рябокобыленко, Пустозёров, Ходак, Чуканов.
«Динамо СПб»: Кавлинов, Старков, Юрганов, Луканченков, Коваленко, Козлов, Песегов, Рогов, Кулишев, Коротаев, Авраменко.
Видеотрансляция матча «Тюмень» — «Динамо СПб» начнётся в 11:15 мск и доступна для просмотра тут.