Гамула: для «Барселоны» отыграть четыре мяча у «ПСЖ» — миссия невыполнимая

Бывший главный тренер «Ростова»Игорь Гамула рассказал о своих впечатлениях после матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» (4:0).
«В жизни всё бывает, а у «ПСЖ» очень сильный коллектив и серьёзные финансовые возможности. Команда ставит большие задачи, поэтому их успеху не стоит удивляться. У «Барселоны» в последнее время были часто проколы и провалы.
После 0:4 «Барса» не сможет отыграться. Забить пять мячей и не пропустить против такого «ПСЖ» — нереально. Даже если испанцы побегут отыгрываться с первых минут, то могут пропустить на контратаке. С командами такого уровня трудно отыграть два мяча, чего уж говорить о четырёх – миссия просто невыполнима. Можно смело говорить, что «Барселона» завершила выступление в Лиге чемпионов.
Теперь к «ПСЖ» будут относиться максимально внимательно. Это очень серьёзная заявка. Понятно, что в жизни всё бывает и в матче в Барселоне может произойти ещё одно футбольное чудо. Но мне кажется, что «Барса» дальше не пройдёт. Посмотрим, что будет с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Часто бывает, что после таких сильных матчей следует провал», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.