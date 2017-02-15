«Реал» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

15 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи».
Встречу 15.02.2017 рассудит словенская бригада арбитров во главе с рефери Дамиром Скоминой.
Ранее друг с другом команды встречались два раза. Один матч завершился победой «Реала», и однажды команды сыграли вничью.
Последняя встреча между этими командами состоялась в 1987 году и завершилась вничью со счётом 1:1.
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