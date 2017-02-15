«Спартак-Нальчик» подписал контракт с воспитанником английской академии Nike

«Спартак-Нальчик» и академия Nike заключили контракт о переходе в команду нападающего Максима Бойчука. Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт нальчикского клуба.
В 2014-м Бойчук принял участие в двух турнирах Nike — «Бунтари коробок» и Ice Kings. На последнем стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей, после чего форварда позвали в академию Nike.
Нападающий провёл долгую подготовку в Англии вместе с 37 лучшими футболистами, прошедшими отбор. В августе вместе с командой отправился во Францию, где сыграл матч с «молодёжкой» «Пари Сен-Жермен».
Накануне Бойчук дебютировал в матче против «Зенита-2», выйдя на замену на 79-й минуте.