Баллак считает, что Гётце должен искать причины своих неудач

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак проанализировал игру хавбека национальной команды и дортмундской «Боруссии» Марио Гётце. Баллак отметил, что футболисту никак не удаётся использовать свой потенциал на поле.
«Его развитие не проходит правильно. Он обладает отличными игровыми качествами, однако никак не может использовать их. Мне непонятны и дискуссии насчёт позиции Гётце на поле. С его интеллектом он мог бы быть опасен как в центральной зоне, так и на флангах. Возможно, Гётце считает, что к нему относятся несправедливо. Однако он и сам должен задаваться вопросами», — цитирует Баллака Sport Bild.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 20 туров Бундеслиги он сыграл в 11 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.