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175 лет назад 2016
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Шустер: конец «Барселоны» как команды постепенно наступает

16 февраля 2017, четверг. 10:28. Футбол
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер проанализировал состояние «Барселоны». Немецкий специалист не верит, что нынешняя команда будет способна добиться больших успехов.

«Конец «Барселоны» как команды постепенно наступает. Она медленно исчерпывает себя, и матч с «ПСЖ» в этом смысле был ключевым моментом», — приводит слова Шустера Onda Cero.
В выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4, ответная игра состоится 8 марта.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны решениями главного тренера Луиса Энрике относительно тактики игры, ротации и замен. Кроме того, они уверены, что он по окончании сезона покинет клуб. Контракт тренера в силе до лета 2017 года.
Источник: Onda Cero Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Бернд Шустер
Новости. Футбол
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