Флоренци может вновь потребоваться операция на колене

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци вновь угодил в лазарет. Последний раз футболист выходил на поле в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Сассуолоу» (3:1), который состоялся 26 октября. Тогда хавбек получил травму колена и всё это время восстанавливался.
По информации Football Italia, на этой неделе Флоренци приступил к тренировкам, но в ходе одного из занятий вновь травмировал колено. В клубе полагают, что футболист поспешил с возвращением на поле.
Руководство приняло решение предоставить игроку два дня отдыха. Флоренци предстоит пройти медицинское обследование, так как врачи опасаются, что у него повреждены крестообразные связки. Если диагноз подтвердится, футболист будет прооперирован. Сколько времени займёт восстановление, не сообщается.