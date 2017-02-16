Деменко: мы можем увидеть матч «Краснодар» — «Зенит» в финале Лиги Европы

Бывший полузащитник «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко рассказал, какой из российских клубов считает фаворитом Лиги Европы.
«Больше всего я надеюсь на «Зенит». Петербуржцы и по составу, и по игре имеют наибольшие шансы на победу. Я не списываю со счетов и «Краснодар», думаю, команда будет биться и даст бой в каждом матче с европейскими грандами. Поэтому мы можем увидеть пару «Краснодар» — «Зенит» в финале Лиги Европы.
Такой вывеской мы бы утёрли нос многим европейским чемпионатам», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.