А. Глеб: Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко и был нацелен на атаку

Полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с «Крыльями советов». Срок соглашения белорусского игрока с самарской командой рассчитан до конца текущего сезона.
«Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью. Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.
Конечно, общались с Вадимом Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Серёге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде», – сказал Глеб в эфире телеканала «Беларусь-5».