«Крылья Советов» обыграли «Пахтакор», «Оренбург» сыграл вничью с «Тоболом»

В контрольном матче на сборе в Турции «Крылья Советов» обыграли с минимальным счётом «Пахтакор», который в прошлом сезоне чемпионата Узбекистана занял пятое место.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 60-й минуте. Автором гола стал Сергей Корниленко.
Контрольный матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) – 1:0 (0:0)
Голы: Корниленко, 60 (1:0).
«Крылья Советов»: Конюхов, Родич (Зотов, 75), Гаджибеков (Божин, 75), Надсон (Бато, 75), Таранов, Башкиров, Зинков (Мияилович, 70), Ятченко, Визнович (Кудряшев, 25), Паскуато (Чочиев, 75), Корниленко (Садик, 75).
«Оренбург» на сборе в Турции провёл матч с «Тоболом», который прошлый сезон завершил на седьмой строчке в таблице чемпионата Казахстана. Встреча завершилась вничью 0:0.
Контрольный матч
«Оренбург» (Оренбург, Россия) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) — 0:0 (0:0).