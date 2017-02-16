Шалимов: понимаю, что в Турции «Краснодар» ждёт тяжелейший матч

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю победу над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Игра тяжелая, лёгкой мы не ожидали. Удовлетворены игрой, особенно в первом тайме, во втором немного „подсели“. Основная задача была не пропустить, вполне могли забить и второй. Прекрасно понимаю, что в Турции нас ждёт тяжелейший матч, но у нас есть ещё неделя до него.
Мы играли в атаке настолько, насколько позволял соперник, где-то не хватало техники, где-то допускали ошибки. Я бы похвалил игроков «Фенербахче» — во втором тайме они держали игру и практически ничего не позволили создать", — передает слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между „Фенербахче“ и „Краснодаром“ состоится в Стамбуле 22 февраля.