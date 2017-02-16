Ташуев: «Фенербахче» не знал, что сделать с тремя нападающими «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал домашнюю победу «быков» над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Очень хорошо, что «Краснодар» не пропустил дома и смог выиграть этот матч. Уже можно говорить, что перед ответной игрой у команды Игоря Шалимова есть преимущество. «Быки» оставили очень хорошее впечатление, несмотря на то что на концовку встречи сил у футболистов не хватило. Сезон для игроков начался только сегодня, поэтому ничего странного в этом нет.
«Краснодар» хорошо контролировал мяч и играл в свой футбол. Три нападающих – отличная находка главного тренера Игоря Шалимова. Фёдор Смолов, Вандерсон и Виктор Клаессон – разноплановые игроки с разными позициями, которые запутали оборону турецкой команды. Они смещались в разные стороны и действовали очень эффективно. Мне кажется, что это стало большим сюрпризом для соперника. «Фенербахче» не знал, что сделать с тремя нападающими «Краснодара».
Результат очень позитивный, но не стоит расслабляться. Ответный матч будет чрезвычайно сложным для «Краснодара». Видно, что «Фенербахче» есть резерв и команда может прибавить как по силам, так и по составу. Но в любом случае прошедший матч «быки» могут записать себе в актив», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.