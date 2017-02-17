Главный тренер «Спарты»: в матче с «Ростовом» у нас ничего не вышло

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар прокомментировал гостевое поражение со счётом 0:4 от «Ростова» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Не удалось практически всё, что могло не удасться. Оборонялись слишком глубоко, проигрывали подборы, единоборства, дали возможность заработать стандарты игрокам „Ростова“. Сами загнали себя в угол. Такой вышел матч.
«Ростов» ничем не удивил, мы ожидали такой состав и игру, у нас были свои методы, как бороться с «Ростовом». Но ничего не вышло.
У нас очень большое разочарование, хотя сюда прибыли с оптимизмом. Всё пошло не так, но долго нельзя думать об этом, у нас в воскресенье уже матч чемпионата Чехии.
Красная карточка — это была для нас очень серьёзная неприятность. Этот неприятный эпизод испортил нам игру", — цитирует Пожара «Комсомольская правда — Ростов».