Хет-трик Ибрагимовича принёс «МЮ» победу над «Сент-Этьеном»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Сент-Этьеном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 3:0.
Победу «красным дьяволам» принёс хет-трик Златана Ибрагимовича. На 15-й минуте мяч после удара шведского форварда задел защитника гостей и покатился в дальний угол ворот, на 75-й минуте Ибрагимович с близкого расстояния точно пробил почти в пустые ворота, а за две минуты до конца основного времени встречи Златан реализовал пенальти за фол против него.
Ответный матч между командами пройдёт во Франции 22 февраля.