Румменигге объяснил, почему контракт с Левандовским продлили на пять лет

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге пояснил, почему контракт с нападающим Робертом Левандовским был продлён до 2021 года. Румменигге подчеркнул, что роль футболиста сборной Польши в успехах немецкого гранда переоценить невозможно.
«Относительно позиции Левандовского на поле в «Баварии» существует важная традиция. Естественно, для нас важно иметь в своём распоряжении игрока, который регулярно поражает ворота соперников. Это и есть предпосылка продления соглашения с ним на пять лет», — приводит слова Румменигге Bild.