Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов, говоря о поражении «Зенита» от «Андерлехта» в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2), раскритиковал игру полузащитника Олега Шатова и нападающего Александра Кокорина.
«Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперёк и назад. Ну что это такое?
Спортивная робость? Не знаю… Кокорин вроде бы уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: «Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко».
Допускаю ли, что Кокорина отправят в запас? Ну конечно! Почему нет? Ещё одна такая игра – и конец основному составу. А что прикажете с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос», — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».