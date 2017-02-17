Суарес: мы все виноваты в поражении от «ПСЖ», не только Луис Энрике

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поддержал главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, который подвергся критике после поражения со счётом 0:4 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы все виноваты в случившемся, а не только один тренер. Когда мы побеждаем – мы побеждаем все вместе, когда мы проигрываем – мы проигрываем все вместе», — цитирует Суареса Goal.
Несмотря на то что в истории Лиги чемпионов ещё ни разу не было случая, чтобы команда проходила в следующий этап турнира после 0:4 в первом матче, уругвайский нападающий уверен, что «Барселоне» по силам эта задача.
«Эта команда завоевала уже множество титулов, и, если мы хотим сотворить историю, мы должны пройти «ПСЖ». У нас есть всё необходимое для этого», — сказал Суарес.